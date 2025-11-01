Ричмонд
В Ростове спасатели потушили пожар, вспыхнувший после взрыва в высотке

Пожар, вспыхнувший после хлопка газовоздушной смеси, потушили в донской столице.

Источник: Комсомольская правда

На улице Бориса Слюсаря в Ростове-на-Дону потушили пожар в высотке, вспыхнувший после взрыва газовоздушной смеси. Эту информацию 1 ноября предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, хлопок в одной из квартир дома на улице Бориса Слюсаря, 23 произошел около 11:56. Примерно в этот время поступил вызов в экстренную службу.

Открытое горение на 6 кв. метрах ликвидировали в 12:26, полностью все потушили в 12:41. На месте происшествия от МЧС работали 29 человек, использовалось девять единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

