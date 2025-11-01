Автомобильный двигатель забил канализацию в Нижнем Тагиле

В канализационном колодце на улице Балакинской в Нижнем Тагиле 31 октября был обнаружен двигатель автомобиля. Посторонний предмет стал причиной коммунальной аварии.



Двигатель повредил бетонный лоток и заблокировал поток канализационных стоков, что привело к аварийной ситуации: выходу сточных вод на поверхность и частичному затоплению асфальтового покрытия, пишет «Уралинформбюро».



Сотрудники Водоканала извлекли мотор и очистили колодец. Сейчас они восстанавливают бетонные конструкции коллектора.



Кроме того, в Водоканале напомнили, что за повреждение объектов водоснабжения и водоотведения предусмотрена административная ответственность: для граждан предусмотрен штраф в размере 1−1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 2−3 тыс. рублей, а для юридических лиц — 20−30 тыс. рублей.