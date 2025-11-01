Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобильный двигатель забил канализацию в Нижнем Тагиле

Сотрудники водоканала извлекли из канализационного колодца двигатель в Нижнем Тагиле.

Источник: ЕАН

В канализационном колодце на улице Балакинской в Нижнем Тагиле 31 октября был обнаружен двигатель автомобиля. Посторонний предмет стал причиной коммунальной аварии.

Двигатель повредил бетонный лоток и заблокировал поток канализационных стоков, что привело к аварийной ситуации: выходу сточных вод на поверхность и частичному затоплению асфальтового покрытия, пишет «Уралинформбюро».

Сотрудники Водоканала извлекли мотор и очистили колодец. Сейчас они восстанавливают бетонные конструкции коллектора.

Кроме того, в Водоканале напомнили, что за повреждение объектов водоснабжения и водоотведения предусмотрена административная ответственность: для граждан предусмотрен штраф в размере 1−1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 2−3 тыс. рублей, а для юридических лиц — 20−30 тыс. рублей.