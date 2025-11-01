Десять килограммов наркотиков на сумму свыше 6 миллионов леев: Молдавская полиция ликвидировала канал поставки смертельного зелья из Европы

9 кг мефедрона из Европы — задержаны трое.
Полиция Молдовы изъяла 9 кг мефедрона стоимостью более 6 млн леев, ввезённого из Европы через пункт Леушень-Альбица.
Драгдилеры прятали наркотики в металлических банках, замаскированных под консервы, с презервативами, наполненными водой, для имитации жидкости.
С помощью бойцов Fulger задержаны трое мужчин, их автомобиль арестован.
Ранее, врио министра внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин заявила, что в Республике Молдова зафиксирован рост на 22% случаев употребления наркотиков.
