Десять килограммов наркотиков на сумму свыше 6 миллионов леев: Молдавская полиция ликвидировала канал поставки смертельного зелья из Европы

С помощью бойцов Fulger задержаны трое мужчин, их автомобиль арестован [видео]

Источник: Комсомольская правда

9 кг мефедрона из Европы — задержаны трое.

Полиция Молдовы изъяла 9 кг мефедрона стоимостью более 6 млн леев, ввезённого из Европы через пункт Леушень-Альбица.

Драгдилеры прятали наркотики в металлических банках, замаскированных под консервы, с презервативами, наполненными водой, для имитации жидкости.

С помощью бойцов Fulger задержаны трое мужчин, их автомобиль арестован.

Ранее, врио министра внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин заявила, что в Республике Молдова зафиксирован рост на 22% случаев употребления наркотиков.

