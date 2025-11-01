В Башкирии опубликовали график работы медучреждений на праздники

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило, как будут работать медицинские учреждения региона в дни празднования Дня народного единства.
3 и 4 ноября поликлиники откроют свои двери для пациентов с 8:00 до 17:00. Вызовы врачей на дом будут приниматься до 16:00. В эти дни в специальных фильтр-боксах продолжат принимать людей с симптомами гриппа, ОРВИ и коронавируса.
Также в праздничные дни можно будет пройти диспансеризацию, профилактические осмотры и сделать прививку от гриппа взрослым пациентам.
Женские консультации будут работать в обычном режиме. Беременные смогут пройти УЗИ-скрининг в межрайонных кабинетах, специализирующихся на антенатальной охране плода. Продолжится и забор биоматериалов для неонатального скрининга новорожденных — в Уфе по улице Чернышевского, 41.
Пациенты, имеющие право на льготное обеспечение, смогут получить рецептурные препараты, лечебное питание и медицинские изделия согласно графику работы аптек «Башфармации».
