В Башкирии опубликовали график работы медучреждений на праздники

3 и 4 ноября поликлиники откроют свои двери для пациентов с 8:00 до 17:00. Вызовы врачей на дом будут приниматься до 16:00. В эти дни в специальных фильтр-боксах продолжат принимать людей с симптомами гриппа, ОРВИ и коронавируса.