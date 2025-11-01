Эпидемиологи проверили качество воздуха в Солигорске после ЧП на «Беларуськалии»

Как уточнили в ведомстве, эксперты санитарно-эпидемиологической службы Минской области в пятницу и субботу отбирали и анализировали пробы воздуха на содержание в них паров гидрохлорида (соляной кислоты). Отбор и замеры проводились как в самом Солигорске, так и в населенных пунктах Любанского района.