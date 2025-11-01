Ричмонд
Эпидемиологи проверили качество воздуха в Солигорске после ЧП на «Беларуськалии»

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Специалисты-эпидемиологи не нашли каких-либо отклонений в пробах воздуха в Солигорске после инцидента, произошедшего накануне на предприятии «Беларуськалий», сообщает Минздрав Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Как уточнили в ведомстве, эксперты санитарно-эпидемиологической службы Минской области в пятницу и субботу отбирали и анализировали пробы воздуха на содержание в них паров гидрохлорида (соляной кислоты). Отбор и замеры проводились как в самом Солигорске, так и в населенных пунктах Любанского района.

«По результатам исследования проб, взятых 1 ноября, на 13.00, превышений гигиенического норматива не выявлено», ― сообщили в Минздраве.

ЧП на «Беларуськалии».

В пятницу 31 октября на промышленной площадке четвертого рудоуправления ОАО «Беларуськалий» произошел взрыв пустой емкости из-под соляной кислоты.

Травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Накануне вечером решением врачебного консилиума они были переведены в Минск в Республиканский ожоговый центр и нейрореанимацию больницы скорой медицинской помощи. Им оказывается необходимая медпомощь.

Солигорский районный отдел СК возбудил уголовное дело в связи с ЧП на «Беларуськалии», по статье о нарушении правил техники безопасности и правил охраны труда, повлекшем причинение травм.

Ситуация находится на контроле природоохранных служб Беларуси.