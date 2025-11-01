Ричмонд
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

БЕЛГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Житель села Мощеное пострадал при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере MАХ.

Источник: © РИА Новости

«В Грайворонском округе в селе Мощеное при атаке дрона мужчина получил множественные осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. Для продолжения лечения он будет переведен в областную клиническую больницу», — написал глава региона.

Уточняется, что после удара оказались повреждены автомобиль, остекление дома и надворная постройка.

Гладков рассказал о последствиях налетов БПЛА в других населенных пунктах:

  • в селе Дунайка посекло кузов и разбились стекла легковушки;
  • в селе Новостроевка-Первая повреждена машина;
  • в селе Смородино в двух частных домах выбило окна;
  • в Грайвороне на парковке коммерческого объекта повредило два автомобиля, один из которых сгорел;
  • в поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, второй беспилотник атаковал служебный автомобиль;
  • в селе Борисовка частный дом оказался уничтожен после сброса взрывного устройства с БПЛА;
  • в селе Новая Таволжанка повреждена кровля частного дома;
  • в районе поселка Борисовка дрон ударил по грузовой машине;
  • в селе Березовка посекло легковушку.

С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

