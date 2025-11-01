Последствия взрыва газа в многоэтажке Ростова сняли на видео

Последствия взрыва газовоздушной смеси в одной из высоток Ростова-на-Дону сняли на фото и видео. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях. Сейчас люди активно обсуждают случившееся.
Напомним, пожар произошел после хлопка в одной из квартир жилого дома на улице Бориса Слюсаря. Вызов в экстренную службу поступил в 11:56. В 12:26 ликвидировали открытое пламя, а в 12:41 все потушили.
На месте от МЧС работали 29 человек, использовалось девять единиц техники. Всего выгорело шесть кв. метров. Пострадавших нет.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.