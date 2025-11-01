Ричмонд
Обгорели люди, повреждены автомобили: прокуратура проверяет обстоятельства пожара на СТО в Новоомском

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на СТО в Новоомском.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омского района организовала проверку по факту пожара в здании СТО в поселке Новоомский. Напомним, пожар на станции техобслуживания в пригородном поселке случился сегодня днем.

Как сообщили в прокуратуре, в огне пострадали два человека — на момент пожара там находились 28-летний арендатор здания и его 27-летняя жена. Кроме того, огонь повредил три автомобиля, находящиеся на станции техобслуживания.

Прокуратура намерена проверить, как на СТО соблюдались требования пожарной безопасности и как давно и полно объект проверяли контролирующие органы. При наличии оснований к виновным будут приняты меры прокурорского реагирования.

Точную причину пожара будет установлена после проведения экспертиз.