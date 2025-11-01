Почти три миллиона едва не перевела мошенникам воронежская пенсионерка

После того как 64-летняя жительница Воронежа нажала кнопку «Старт» в мессенджере, ее начали атаковать аферисты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Сначала они сообщили, что данные якобы попали к экстремистам. Затем с пенсионеркой связались «силовики», убеждая помочь в «операции» по разоблачению банковских мошенников. Ее просили снять три миллиона рублей и передать «сотруднику Казначейства».
Но банковские служащие, заподозрив подвох, заблокировали ее счета и посоветовали обратиться в полицию. К счастью, удалось предотвратить хищение. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
31 октября от действий мошенников пострадали девять жителей Воронежской области, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб составил около 5,3 миллиона.