Экс-главе Мелеузовского района вынесен приговор за коррупцию

Суд назначил Шамсутдинову 9,5 лет колонии строгого режима с крупным штрафом и запретом занимать государственные должности в течение 8 лет. По иску прокуратуры у осужденного и его родственников конфисковали две квартиры в Уфе и Мелеузе, почти 24 миллиона рублей с личных счетов и стоимость проданного автомобиля «Лада Нива».