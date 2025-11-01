Экс-главе Мелеузовского района вынесен приговор за коррупцию

Салаватский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему главе администрации Мелеузовского района Рустэму Шамсутдинову. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Следствие установило, что в 2018 году чиновник через посредника предложил представителю строительной компании оформить незаконную сделку. За помощь в получении в аренду трех земельных участков под многоэтажную застройку Шамсутдинов потребовал передать ему права собственности на три однокомнатные квартиры в будущих домах.
Договоренность была выполнена: администрация обеспечила победу фирмы на аукционе, а застройщик передал оговоренное имущество общей стоимостью более 4 миллионов рублей. Для сокрытия следов преступления квартиры оформили на подставных лиц, а затем переоформили на родственников чиновника.
Суд назначил Шамсутдинову 9,5 лет колонии строгого режима с крупным штрафом и запретом занимать государственные должности в течение 8 лет. По иску прокуратуры у осужденного и его родственников конфисковали две квартиры в Уфе и Мелеузе, почти 24 миллиона рублей с личных счетов и стоимость проданного автомобиля «Лада Нива».
Ранее судебное решение уже было вынесено в отношении посредника, участвовавшего в передаче взятки, добавили в СУ СКР по Башкирии.
