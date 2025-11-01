В Дагестане женщина стала фигуранткой дела о мошенничестве с маткапиталом

Женщина сообщила полиции, что при подаче заявления на получение маткапитала на двух ее детей в базе данных Социального фонда России уже были сведения о том, эта выплата была предоставлена еще в 2017 году. В своем заявлении она утверждала, что деньги получили мошенники: неизвестные якобы воспользовались данными из утерянного ею паспорта и поддельными свидетельствами о рождении детей, которых у нее якобы на тот момент вообще не было. По словам Гариевой, женщина требовала установить мошенников, покусившихся на деньги, и вернуть ей ее законное право на получение маткапитала.