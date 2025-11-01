Итальянец проведёт остаток жизни в тюрьме из-за убийства жены-молдаванки: Полиции он заявил, что она совершила суицид, но в итоге во всем сознался

Суд присяжных провинции Падуя озвучил приговор в отношении гражданина Италии за убийство 39-летней уроженки Молдовы.
Трагедия произошла в августе 2023 года.
Труп женщины с кожаным ремнём, обмотанным вокруг шеи, нашли в ванной комнате. Как впоследствии удалось доказать, молдаванку убил бывший муж: мужчина задушил супругу и обставил всё как самоубийство.
Итальянца приговорили к пожизненному заключению.
