Итальянец проведёт остаток жизни в тюрьме из-за убийства жены-молдаванки: Полиции он заявил, что она совершила суицид, но в итоге во всем сознался

Трагедия произошла в августе 2023 года.

Источник: соцсети

Суд присяжных провинции Падуя озвучил приговор в отношении гражданина Италии за убийство 39-летней уроженки Молдовы.

Трагедия произошла в августе 2023 года.

Труп женщины с кожаным ремнём, обмотанным вокруг шеи, нашли в ванной комнате. Как впоследствии удалось доказать, молдаванку убил бывший муж: мужчина задушил супругу и обставил всё как самоубийство.

Итальянца приговорили к пожизненному заключению.

Читайте также:

Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.

Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).

В Кишиневе появился позитивный таксист: Гость Молдовы из Азии предпочитает жить сегодняшним днём — главное, чтобы были здоровье и мир.

Добрая история от подписчика о таксисте в Кишиневе из солнечного Таджикистана (далее…).

Кошмар в элитном молдавском прорумынском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников.

О чём анонимно рассказывают сотрудники столичного лицея (далее…).