В Кунгуре пожарные МЧС спасли пятерых жильцов

Ранее «КП-Пермь» писала, что в 2025 году на территории Пермского края зарегистрирован 341 случай умышленных поджогов. По информации оперативных служб, ущерб от действий злоумышленников превысил 80 миллионов рублей. В результате пожаров погибли четыре человека, еще четырнадцать получили травмы.