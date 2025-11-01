В Кунгуре пожарные МЧС спасли пятерых жильцов

В Кунгуре на улице Строителей загорелся диван в квартире на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
Спасатели при помощи специальных устройств вывели на улицу пятерых человек, еще 16 человек эвакуировались самостоятельно. К счастью, никто не пострадал.
На тушение огня площадью 2 квадратных метра были направлены 24 специалиста и 5 единиц техники.
Ранее «КП-Пермь» писала, что в 2025 году на территории Пермского края зарегистрирован 341 случай умышленных поджогов. По информации оперативных служб, ущерб от действий злоумышленников превысил 80 миллионов рублей. В результате пожаров погибли четыре человека, еще четырнадцать получили травмы.