В Кунгуре пожарные МЧС спасли пятерых жильцов

Причина возгорания выясняется.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

В Кунгуре на улице Строителей загорелся диван в квартире на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Спасатели при помощи специальных устройств вывели на улицу пятерых человек, еще 16 человек эвакуировались самостоятельно. К счастью, никто не пострадал.

На тушение огня площадью 2 квадратных метра были направлены 24 специалиста и 5 единиц техники.

Ранее «КП-Пермь» писала, что в 2025 году на территории Пермского края зарегистрирован 341 случай умышленных поджогов. По информации оперативных служб, ущерб от действий злоумышленников превысил 80 миллионов рублей. В результате пожаров погибли четыре человека, еще четырнадцать получили травмы.