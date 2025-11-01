В Воронежской области задержали накопившую 46 штрафов автомобилистку

На федеральной трассе в Воронежской области госавтоинспекторы остановили автомобиль «Равон», которым управляла 32-летняя автоледи. При проверке водителя по базе выяснилось, что на ее счету задолженность за неуплату 46 административных штрафов на общую сумму 75 тысяч рублей.
На злостную нарушительницу правил дорожного движения составили протокол за неуплату штрафов в срок. Женщине грозит штраф в двукратном размере суммы неуплаченного, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.