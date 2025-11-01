В Воронежской области задержали накопившую 46 штрафов автомобилистку

На федеральной трассе в Воронежской области госавтоинспекторы остановили автомобиль «Равон», которым управляла 32-летняя автоледи. При проверке водителя по базе выяснилось, что на ее счету задолженность за неуплату 46 административных штрафов на общую сумму 75 тысяч рублей.