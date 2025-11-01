В Дагестане возбудили дело после отравления детей

Ранее в администрации Казбековского района сообщили РИА Новости, что в центральную районную больницу с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали шестерых детей дошкольного и школьного возраста, еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении. Все заболевшие — жители селения Дылым, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.