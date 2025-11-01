Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Карелии полномочия главы округа прекратили из-за утраты доверия

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ноября. /ТАСС/. Полномочия главы Суоярвского округа Карелии прекратили досрочно в связи с утратой доверия. Это произошло по итогам проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в прокуратуре республики.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратурой района председателю совета Суоярвского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения указанного представления с участием прокурора района советом принято решение об удовлетворении требований прокурора и досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа в связи с утратой доверия», — сказано в сообщении.

В ходе проверки установили, что глава округа помог родственнику в оформлении права собственности на участок под ИЖС с нарушением закона. Также выявили факт заключения договоров аренды участков с другим родственником в условиях личной заинтересованности должностного лица. Позже право собственности на один из участков перешло в пользу главы округа и его супруги. Кроме того, между его родственником и органом местного самоуправления были заключены муниципальные контракты на приобретение двух квартир для расселения нуждающихся.

В прокуратуре добавили, что проведение надзорных мероприятий продолжится.