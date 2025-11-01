В Карелии полномочия главы округа прекратили из-за утраты доверия

В ходе проверки установили, что глава округа помог родственнику в оформлении права собственности на участок под ИЖС с нарушением закона. Также выявили факт заключения договоров аренды участков с другим родственником в условиях личной заинтересованности должностного лица. Позже право собственности на один из участков перешло в пользу главы округа и его супруги. Кроме того, между его родственником и органом местного самоуправления были заключены муниципальные контракты на приобретение двух квартир для расселения нуждающихся.