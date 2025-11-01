«Первый пошел»: Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях

«Сегодня суд приговорил главу стройфирмы “Сиэми” к 4 годам лишения свободы за махинации на фортификациях. Виталий Синьговский признан виновным в присвоении и растрате более ₽150 млн, выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения. Срок назначен с учётом того, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличил других участников преступной группы… Первый пошёл. Остальных не заставят ждать», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что суд удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении нанесённого ущерба в полном объёме.
Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступали экс-глава КРКО Владимир Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин, Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Сиэми», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема». В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей.
Согласно данным Генпрокуратуры, злоумышленники, воспользовавшись введенным режимом повышенной готовности в области, привлекли доверенных им граждан, в частности, депутата областной думы Васильева, который подключил к «сделке» аффилированные с ним ООО «Сиэми» и ООО «КТК Сервис». С этими компаниями впоследствии было заключено два договора, на их основании фирмы получили почти 385,3 миллиона рублей, часть этих денег была легализована через приобретение дорогостоящей недвижимости. Далее через бывшего депутата Бессонова была привлечена фирма «Электростроймонтаж», с которой был заключен контракт почти на 70,3 миллиона рублей.