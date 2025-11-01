«Первый пошел»: Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях

Согласно данным Генпрокуратуры, злоумышленники, воспользовавшись введенным режимом повышенной готовности в области, привлекли доверенных им граждан, в частности, депутата областной думы Васильева, который подключил к «сделке» аффилированные с ним ООО «Сиэми» и ООО «КТК Сервис». С этими компаниями впоследствии было заключено два договора, на их основании фирмы получили почти 385,3 миллиона рублей, часть этих денег была легализована через приобретение дорогостоящей недвижимости. Далее через бывшего депутата Бессонова была привлечена фирма «Электростроймонтаж», с которой был заключен контракт почти на 70,3 миллиона рублей.