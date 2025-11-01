Три человека пострадали при пожарах в двух городах Башкирии

В двух городах Башкирии произошли серьезные пожары, в результате которых пострадали три человека. Об этом сообщает МЧС республики.
Так, в Учалах возгорание произошло в кирпичном жилом доме. Спасателям удалось быстро локализовать и ликвидировать огонь, однако 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили ожоги и отравились продуктами горения. Обоих доставили в учалинскую центральную районную больницу.
В Белорецке на улице Новой загорелась баня площадью около 10,5 квадратных метров. 33-летний местный житель попытался самостоятельно справиться с огнем, но в результате получил ожоги и был госпитализирован.
Специалисты МЧС сейчас выясняют точные причины и обстоятельства обоих происшествий.
