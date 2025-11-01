В Подмосковье выдворят более 4,3 тысячи мигрантов

«Судебными органами вынесено более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — сообщила начальник подмосковного управления информации и общественных связей ГУ МВД Татьяна Петрова.
Всего по результатам обоих этапов операции пресекли более 15,7 тысячи административных правонарушений, составили свыше десяти тысяч протоколов по статье о нарушении режима пребывания в России, и более 2,1 тысячи — за незаконную трудовую деятельность.
За незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности составили более 1,6 тысячи административных протоколов на работодателей.
Кроме того, правоохранительные органы завели 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. В их числе:
77 — об организации незаконной миграции; 6 — о фиктивной регистрации граждан;430 — о фиктивной постановке на учет иностранцев или лиц без гражданства; 235 — о подделке документов.
По преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств возбудили 29 дел, и еще 24 — по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.