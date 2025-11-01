Ричмонд
В Подмосковье выдворят более 4,3 тысячи мигрантов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Московской области с 13 по 22 октября прошел второй этап операции «Нелегал-2025» по противодействию незаконной миграции, выявлению административных правонарушений и преступлений в сфере миграции.

Источник: © РИА Новости

«Судебными органами вынесено более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — сообщила начальник подмосковного управления информации и общественных связей ГУ МВД Татьяна Петрова.

Всего по результатам обоих этапов операции пресекли более 15,7 тысячи административных правонарушений, составили свыше десяти тысяч протоколов по статье о нарушении режима пребывания в России, и более 2,1 тысячи — за незаконную трудовую деятельность.

За незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности составили более 1,6 тысячи административных протоколов на работодателей.

Кроме того, правоохранительные органы завели 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. В их числе:

77 — об организации незаконной миграции; 6 — о фиктивной регистрации граждан;430 — о фиктивной постановке на учет иностранцев или лиц без гражданства; 235 — о подделке документов.

По преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств возбудили 29 дел, и еще 24 — по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.