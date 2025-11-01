Власти усилят патрули в Белгороде из-за обвиняемого в убийстве военного

Накануне поздно вечером из-под стражи сбежал военнослужащий Алексей Кострикин, осужденный на 7,5 лет колонии строгого режима за тяжкое преступление. По версии следствия, в октябре этого года Кострикин проник в дом в поселке Новая Таволжанка, где убил хозяина и изнасиловал его супругу. После задержания против него было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и изнасиловании.