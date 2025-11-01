В Новосибирске разгулялся мощный ураган — ветер срывает крыши и валит деревья

В Новосибирске сегодня, 1 ноября, зафиксирован ураганный ветер, вызвавший многочисленные повреждения и нарушения в разных районах города. По словам очевидцев, порывы ветра настолько сильные, что раскачивают деревья, переворачивают металлические урны и поднимают мусор в воздух. Особенно сложная ситуация наблюдается в районе аэропорта Толмачёво, где, по предварительным данным, стихия срывает кровлю с построек. Горожанам настоятельно рекомендуют не выходить на улицу без необходимости, а при передвижении избегать деревьев, рекламных конструкций и других непрочных объектов. Издание Сиб.фм опубликовало кадры, на которых видно, как ураганный ветер буквально переворачивает предметы и гнёт деревья.