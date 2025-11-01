Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России уничтожили шесть украинских БПЛА за три часа

Беспилотники сбили в период с 14:00 до 17:00 мск.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями за три часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Брянской и Курской областей», — сказали в военном ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше