Над регионами России уничтожили шесть украинских БПЛА за три часа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями за три часа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Брянской и Курской областей», — сказали в военном ведомстве.
