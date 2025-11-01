Одного из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили

Прокуратура Парижа 26 октября сообщила о задержании двух подозреваемых. После этого прокурор Парижа Лор Бекко 30 октября сообщила о задержании еще пяти новых подозреваемых в ограблении в Париже и пригородах столицы. У задержанных полиция не обнаружила украденных из музея драгоценностей.
«Один из пяти подозреваемых, задержанных в среду по делу об ограблении музея Лувра, был освобожден без предъявления обвинений», — передает агентство.
Отмечается, что остальные подозреваемые с утра субботы находятся в процессе представления судебным властям.
Телеканал BFMTV сообщал в субботу о передаче дела суду по двум задержанным. По информации газеты Parisien, один из них ждал у Лувра на мотороллере, пока его сообщники вынесут из музея награбленное.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
По информации СМИ, личность первых двух задержанных, о которых прокуратура Парижа сообщила 26 октября, удалось установить с помощью образцов ДНК, оставленных на месте преступления. Один из них был задержан в столичном аэропорту «Шарль-де-Голль» при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Как заявили в прокуратуре, задержанные частично признали вину, им были предъявлены обвинения.