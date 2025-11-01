Одного из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили

По информации СМИ, личность первых двух задержанных, о которых прокуратура Парижа сообщила 26 октября, удалось установить с помощью образцов ДНК, оставленных на месте преступления. Один из них был задержан в столичном аэропорту «Шарль-де-Голль» при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Как заявили в прокуратуре, задержанные частично признали вину, им были предъявлены обвинения.