Экс-заведующий отделением медучреждения попал под следствие в Ростове

В Ростове-на-Дону бывшего заведующего отделением учреждения здравоохранения заподозрили в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, а также инкриминируют пособничество в мошенничестве (ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
В СК добавили, что еще одного участника дела — жителя донской столицы — подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2021 году тогда еще действующий заведующий отделением устроил на должность санитара сына своей знакомой и утвердил для него плату в половину ставки.
С 2021 по 2024 годы в табели и графики включались сведения о работе молодого человека. При этом к свои обязанности он не выполнял и просто получал зарплату, а также копил стаж. Опытный по документам специалист имел право на упрощенное поступление в медицинский вуз.
Оба подозреваемых задержаны, их взяли под стражу. Следствие еще ведется, выясняются обстоятельства произошедшего.
