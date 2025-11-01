Ричмонд
Спасатели «вернули с того света» уснувшего на берегу озера уфимца

Житель деревни Шмидтово устроил себе отдых в живописном месте.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе очевидцы сообщили в службу спасения о мужчине, который лежал без движения на деревянном пандусе у озера в деревне Шмидтово. Свидетели решили, что уфимец не подает признаков жизни.

На место незамедлительно выехали спасатели республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Ситуация прояснилась, когда выяснилось, что 44-летний местный житель просто крепко спал, выбрав для послеобеденного отдыха живописный берег водоема. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели разбудили его и провели профилактическую беседу о том, что подобный отдых может быть небезопасным и вызывать ложные тревоги.

