Источник назвал предварительную причину взрыва газа в многоэтажке в Ростове

Изменение системы газоснабжения в квартире могло привести к хлопку в ростовской высотке. Появилась предварительная версия того, из-за чего мог произойти хлопок газовоздушной смеси в одной из высоток на улице Бориса Слюсаря. Информацию «КП — Ростов-на-Дону» прокомментировал собственный источник.
Собеседник рассказал, что собственник помещения без согласования с газовой службой переделал систему газоснабжения. Предположительно, он переварил трубы и перенес газовую плиту, также были отключены предусмотренные по проекту газоанализаторы.
— Переделанная газовая труба, которая вела к варочной панели, была зашита в короб. При этом газовый кран в начале трубы находился в открытом положении.
Дом, о котором идет речь ранее ввели в эксплуатацию, а потом передали дольщикам и управляющей компании.
Напомним, хлопок и возгорание на площади в 6 кв. метров произошли 1 ноября в одной из квартир жилого многоэтажного дома. Горение устранили в 12.26. Пострадавших нет.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.