Источник назвал предварительную причину взрыва газа в многоэтажке в Ростове

Изменение системы газоснабжения в квартире могло привести к хлопку в ростовской высотке. Появилась предварительная версия того, из-за чего мог произойти хлопок газовоздушной смеси в одной из высоток на улице Бориса Слюсаря. Информацию «КП — Ростов-на-Дону» прокомментировал собственный источник.