Источник назвал предварительную причину взрыва газа в многоэтажке в Ростове

Собственник квартиры, где произошел хлопок газовоздушной смеси, мог самолично переделать систему газоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

Изменение системы газоснабжения в квартире могло привести к хлопку в ростовской высотке. Появилась предварительная версия того, из-за чего мог произойти хлопок газовоздушной смеси в одной из высоток на улице Бориса Слюсаря. Информацию «КП — Ростов-на-Дону» прокомментировал собственный источник.

Собеседник рассказал, что собственник помещения без согласования с газовой службой переделал систему газоснабжения. Предположительно, он переварил трубы и перенес газовую плиту, также были отключены предусмотренные по проекту газоанализаторы.

— Переделанная газовая труба, которая вела к варочной панели, была зашита в короб. При этом газовый кран в начале трубы находился в открытом положении.

Дом, о котором идет речь ранее ввели в эксплуатацию, а потом передали дольщикам и управляющей компании.

Напомним, хлопок и возгорание на площади в 6 кв. метров произошли 1 ноября в одной из квартир жилого многоэтажного дома. Горение устранили в 12.26. Пострадавших нет.

