СК раскрыл детали дела о попытке школьника устроить теракт

«Вечером 30 октября 13-летний подросток, прибыв к зданию отдела полиции, расположенному на улице Кораблестроителей, разбил окно и попытался осуществить поджог. Однако свой умысел он не довёл до конца в связи с тем, что возгорание не произошло», — рассказали в городском главке СК.