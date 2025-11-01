СК раскрыл детали дела о попытке школьника устроить теракт

Пресс-служба регионального главка МВД ранее в субботу сообщала, что правоохранители доставили в полицию 13-летнего школьника, которого мнимый «сотрудник спецслужбы» вынудил поджечь автомобили полиции в Красногвардейском районе 31 октября. Поджог предотвратили полицейские, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт, отмечали в ГУМВД.
По данным ГСУСК РФ по Петербургу, аналогичный случай произошел днем ранее.
«Вечером 30 октября 13-летний подросток, прибыв к зданию отдела полиции, расположенному на улице Кораблестроителей, разбил окно и попытался осуществить поджог. Однако свой умысел он не довёл до конца в связи с тем, что возгорание не произошло», — рассказали в городском главке СК.
Как предварительно установило ведомство, в обоих случаях дети попали под влияние злоумышленников, которые «угрозами заставили совершить их противоправные действия».
Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 30, статье 205 УК (покушение на совершение террористического акта), а также пункту «б» части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), добавили в ГСУСК РФ по Петербургу.