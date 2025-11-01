Меликов наградил дагестанца за блокировку 30 дронов ВСУ

1 июня в поселке около Иркутска из припаркованной фуры начали вылетать беспилотники ВСУ. Водители припаркованных вблизи машин забрались на грузовик и с помощью камней пытались сбить взлетающие дроны. Через какое-то время фура взорвалась. Мужчины успели спастись, спрыгнув с крыши большегруза. Среди рискующих жизнью мужчин был водитель-дальнобойщик Шамиль Гамидов. Он помог блокировать взлеты украинских БПЛА, которые летели в сторону регионального аэродрома.
«Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных Сил», — сказал Сергей Меликов во время награждения.
Глава Иркутской области Игорь Кобзев 11 июня наградил троих жителей региона «За проявленное мужество». Это были сотрудники полиции — Евгений Адорченко, Виктор Васильев и Валерий Шишкин. Также содействие в блокировке дронов оказали Антон Мацкевич, Дмитрий Бондаренко и Игорь Бородкин.