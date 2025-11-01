В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека

«При атаках ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе несовершеннолетние. В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате рядом сдетонировавшего FPV-дрона пострадали двое 15-летних братьев. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ бойцами самообороны. У обоих предварительно диагностированы баротравмы. Для дальнейшего обследования бригада скорой транспортирует их в детскую областную клиническую больницу. На месте удара посечена осколками машина, а также повреждено остекление частного дома», — написал глава региона в своем Telegram-канале.