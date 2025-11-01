В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека

«При атаках ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе несовершеннолетние. В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате рядом сдетонировавшего FPV-дрона пострадали двое 15-летних братьев. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ бойцами самообороны. У обоих предварительно диагностированы баротравмы. Для дальнейшего обследования бригада скорой транспортирует их в детскую областную клиническую больницу. На месте удара посечена осколками машина, а также повреждено остекление частного дома», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочное ранение спины. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. Лечение продолжит амбулаторно.
По словам губернатора, повреждения зафиксированы у пяти легковых автомобилей, кроме того, дрон целенаправленно ударил по автомобилю пожарной части. В селе Бессоновка Белгородского района в результате детонации FPV-дрона повреждена кровля складского помещения сельхозпредприятия.
«В Валуйском округе в хуторе Кургашки от удара дрона выбиты окна в частном доме. В селе Драгунка Ивнянского района от детонации беспилотника повреждены фасад и остекление частного домовладения. В Борисовском районе в селе Берёзовка в результате удара FPV-дрона повреждён социальный объект», — уточнил глава области.