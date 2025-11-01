В Москве стрит-арт художнику вынесли приговор за издевательства над котом

«Признать Лебедева Ивана Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом “г” части 2 статьи 245 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в документах.
В них уточняется, что Лебедев схватил своего кота по кличке «Фифти», открыл окно в своей квартире на четвертом этаже и умышленно сбросил животное вниз. Все происходящее он снимал на телефон и затем опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале. В результате кот получил серьезные увечья.
В суде Лебедев согласился с предъявленным обвинением и заявил о раскаянии. Его дело рассмотрели в особом порядке.
При вынесении приговора Лебедеву суд учел ряд смягчающих обстоятельств, таких как полное признание вины, положительные характеристики по месту жительства со стороны участкового и соседей, положительную характеристику со стороны работодателя, наличие у матери Лебедева ряда заболеваний и оказание ей помощи, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Обвиняемый находился под запретом определенных действий, его взяли под стражу в зале суда.
По данным СМИ, в отношении Лебедева возбуждено ещё одно уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.