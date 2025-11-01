Пассажир легковушки погиб в ДТП в Пинском районе

По предварительной информации, на закруглении дороги влево водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего совершил наезд на бордюр и заборное ограждение, после чего допустил съезд в правый по ходу движения придорожный кювет, где столкнулся с бетонным забором.