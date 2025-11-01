Пассажир легковушки погиб в ДТП в Пинском районе

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе в результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Брестского облисполкома.
Сегодня примерно в 4.00 27-летний житель Пинска, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, а также не имея права управления транспортным средством, управлял автомобилем BMW и двигался на 54-м км автодороги Р8 Лунинец — Пинск в направлении от Пинска к д. Пинковичи.
По предварительной информации, на закруглении дороги влево водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего совершил наезд на бордюр и заборное ограждение, после чего допустил съезд в правый по ходу движения придорожный кювет, где столкнулся с бетонным забором.
В результате инцидента 31-летний мужчина-пассажир, находившийся на переднем сидении, скончался на месте происшествия, водитель не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст 317 УК Республики Беларусь. -0-