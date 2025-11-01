Ричмонд
Нападающий «Салавата Юлаева» пропустит матч из-за дисквалификации

Девин Броссо наказан за участие в драке на льду.

Источник: Комсомольская правда

Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Девин Броссо получил дисциплинарное наказание за нарушение правил в матче с владивостокским «Адмиралом». По информации пресс-службы КХЛ, игрок оштрафован и отстранен на одну встречу.

Напомним, инцидент произошел, когда канадский легионер вступился за вратаря команды Семена Вязового, на которого напал форвард соперников Александр Дарьин. В ходе последовавшей конфронтации Броссо получил штрафные минуты, но после матча судейская коллегия ужесточила меру наказания.

В результате дисквалификации хоккеист не сможет принять участие в ближайшей домашней игре против ярославского «Локомотива».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.