Два человека погибли в ДТП с большегрузом на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области после аварии с большегрузом погибли водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2110». Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла в первой половине дня 1 ноября на трассе Котельниково — Песчанокопское. Предварительно, 75-летний водитель «ВАЗа» наехал на обочину, оказался на встречной полосе, затем произошло столкновение с тягачом «ДАФ», в составе которого находился полуприцеп «Техникс 9144».
— В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗ-2110» погибли на месте. Правоохранители выясняют детали случившегося, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Добавим, после аварии движение транспорта было временно перекрыто. В настоящий момент проезжая часть открыта, машины проезжают в штатном режиме.
Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
