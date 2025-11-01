Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в ДТП с большегрузом на трассе в Ростовской области

Смертельная авария с участием легковой машины и большегруза произошла в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области после аварии с большегрузом погибли водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2110». Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла в первой половине дня 1 ноября на трассе Котельниково — Песчанокопское. Предварительно, 75-летний водитель «ВАЗа» наехал на обочину, оказался на встречной полосе, затем произошло столкновение с тягачом «ДАФ», в составе которого находился полуприцеп «Техникс 9144».

— В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗ-2110» погибли на месте. Правоохранители выясняют детали случившегося, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Добавим, после аварии движение транспорта было временно перекрыто. В настоящий момент проезжая часть открыта, машины проезжают в штатном режиме.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.