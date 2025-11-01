Большую операцию против мигрантов провели в Подмосковье

В Подмосковье завершилась масштабная операция «Нелегал-2025», по итогам которой будут депортированы более 4,3 тысячи иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В ходе оперативно-профилактических мероприятий правоохранители выявили 15 705 административных правонарушений и преступлений в миграционной сфере. Было составлено свыше 10 тысяч протоколов за нарушения режима пребывания в стране.
Также зафиксировано более 2,1 тысячи случаев незаконной трудовой деятельности иностранцев. По материалам проверок возбуждено 748 уголовных дел за серьезные нарушения миграционного законодательства.
По решениям судебных органов все иностранные граждане, признанные виновными в нарушениях, будут выдворены за пределы РФ.
