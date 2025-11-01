Ричмонд
Гигантский пожар на Кузбассе, который разгонял штормовой ветер, удалось потушить

Крупные ландшафтные пожары вспыхнувшие одновременно в нескольких городах Кузбасса удалось потушить. Возгорания сухой травы были зафиксированы в Белово, Юрге, Гурьевске и Полысаеве.

«В настоящий момент возгорания ликвидированы. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем», — обратился к горожанам в telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он призвал убрать вещи с балконов и парковать автомобили подальше от деревьев.

Пожарные расчеты оперативно локализовали все возгорания. Власти заверили, что рисков распространения огня на жилые дома нет. Ситуацию осложняет экстремально сильный ветер в регионе, передает VSE42.ru. По прогнозам, в ближайшие часы погода ухудшится — ожидаются мокрый снег и гололед.

Предварительной причиной пожаров называют неосторожное обращение с огнем. Традиционно осенью в регионе возрастает количество ландшафтных возгораний из-за сухой растительности.