Гигантский пожар на Кузбассе, который разгонял штормовой ветер, удалось потушить

Пожарные расчеты оперативно локализовали все возгорания. Власти заверили, что рисков распространения огня на жилые дома нет. Ситуацию осложняет экстремально сильный ветер в регионе, передает VSE42.ru. По прогнозам, в ближайшие часы погода ухудшится — ожидаются мокрый снег и гололед.