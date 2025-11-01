Стрит-арт художника приговорили к 1,5 года колонии за выброшенного в окно кота

Останкинский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии стрит-арт художника Ивана Лебедева, известного под псевдонимом Namer, за то, что он выбросил кота из окна четвертого этажа, снимая это на видео. Об этом говорится в официальных документах инстанции.