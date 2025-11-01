Стрит-арт художника приговорили к 1,5 года колонии за выброшенного в окно кота

Останкинский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии стрит-арт художника Ивана Лебедева, известного под псевдонимом Namer, за то, что он выбросил кота из окна четвертого этажа, снимая это на видео. Об этом говорится в официальных документах инстанции.
— Признать Лебедева Ивана Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 245 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказано в документах.
По информации суда, Лебедев выбросил своего кота по кличке Фифти из окна своей квартиры. Ролик с происходящим он опубликовал в своем Telegram-канале. К счастью коту удалось выжить, но он получил серьезные травмы, передает РИА Новости.
Зимой неизвестный мужчина сбросил с крымского обрыва кошку, которая прожила на территории «Ласточкиного гнезда» 10 лет. Животное было местной достопримечательностью и радушно встречало посетителей. Правоохранители вскоре сумели задержать живодера — им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Несмотря на это, кошке удалось выжить. Позже петербуржца поместили в больницу.