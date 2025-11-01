Ричмонд
Ураганный ветер раздул природные пожары в 6 районах Кузбасса

В Кемеровской области вспыхнули лесные пожары, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, горят также пустыри с сухой травой. В Сети жители региона публикуют кадры с мест ЧП. В региональном МЧС подтвердили информацию о пожарах, но заверили, что угрозы населённым пунктам нет.

Источник: Life.ru

Пожары в Кузбассе. Видео © VK / Абзац / Кемеро Live / Ленинск-Кузнецкий.

Наиболее сильные возгорания фиксируются в Белове, Юрге и селе Каменка. Так, вблизи Юрги пламя успело охватить 23 тысячи квадратных метров. Спасатели успели «отрезать» опасные участки от жилых кварталов. Всего огненная стихия затронула шесть муниципалитетов, сообщили в МЧС. Пострадавших нет. Местное население жалуется на густой чёрный дым под окнами, а также на запах гари.

Ранее сообщалось, что на Камчатке расследуют причины пожара на загородной усадьбе. Огонь распространился на 600 квадратных метров. В результате сгорело двухэтажное здание гостиничного комплекса в селе Паратунка Елизовского района.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.