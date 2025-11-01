Ураганный ветер раздул природные пожары в 6 районах Кузбасса

Наиболее сильные возгорания фиксируются в Белове, Юрге и селе Каменка. Так, вблизи Юрги пламя успело охватить 23 тысячи квадратных метров. Спасатели успели «отрезать» опасные участки от жилых кварталов. Всего огненная стихия затронула шесть муниципалитетов, сообщили в МЧС. Пострадавших нет. Местное население жалуется на густой чёрный дым под окнами, а также на запах гари.