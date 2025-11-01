Ричмонд
В уфимском воздухе зафиксировали превышение вредных веществ

Специалисты обнаружили загрязнение атмосферы в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Башгидрометцентра провели проверку состояния атмосферного воздуха в Уфе. По данным измерений, 31 октября на улице Ульяновых был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения.

Исследования показали превышение нормативов по двум химическим веществам. Днем специалисты зафиксировали концентрацию изопропилбензола, которая оказалась в 1,3 раза выше допустимой. Вечером того же дня было отмечено незначительное превышение нормы по этилбензолу — в 1,1 раза.

