Порноактер убил фотографа ядом жабы во время «ритуала»

Испанская прокуратура требует тюремного срока для актера фильмов для взрослых Игнасио Йорды, известного как Начо Видаль. Обвинение запрашивает четыре года лишения свободы за непредумышленное убийство фотографа Хосе Луиса Абада, сообщает издание ARA.
Трагический инцидент произошел в доме актера в провинции Валенсия. Во время некого ритуала с использованием яда жабы буфо альвариус фотограф потерял сознание и скончался. Йорда руководил церемонией, где применялось психоактивное вещество.
По данным следствия, когда Абад перестал дышать, актер продолжил «ритуал» вместо того, чтобы немедленно вызвать помощь. Скорую вызвали лишь через 20 минут после происшествия, но спасти фотографа уже не удалось.
После первоначального расследования обвинения с Йорды были сняты. Однако сейчас прокуратура добивается возобновления уголовного дела и настаивает на тюремном заключении.
