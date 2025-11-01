Ураганный ветер раздул крупные пожары на полях в Кемеровской области: что известно

Экономика города в значительной степени определяется энергетическим сектором, что привлекает интерес инвестиционных структур как регионального, так и международного масштаба. Стратегически важное значение для экономического развития региона имеет близость города к двум крупным угольным месторождениям — Беловскому и Бачатскому. По оценкам специалистов, запасы угля в этих месторождениях составляют порядка 10 миллиардов тонн, из которых 1,6 миллиарда тонн приходится на коксующийся уголь, что обеспечивает стратегическую значимость данной территории для региональной экономики.