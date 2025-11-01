Машина загорелась на внешней стороне ТТК в районе станции МЦК «Дубровка»

Легковой автомобиль марки Hyundai в субботу, 1 ноября, загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе станции МЦК «Дубровка».
В результате происшествия движение на дороге затруднено, на месте аварии работают пожарные, передает Telegram-канал «Агентство “Москва”.
Позднее в Дептрансе подтвердили, что авария произошла в районе станции МЦК «Дубровка». По данным ведомства, движение на месте ДТП затруднено на 3,5 километра. Столичных автомобилистов призвали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал Дептранса.
30 октября в районе Чертаново Центральное загорелся автомобиль, который был припаркован во дворе дома на улице Красного Маяка. Огонь не повредил другие машины, которые находились рядом. Позднее на место произошедшего вызвали сотрудников МЧС, и пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
31 октября сотрудники Росгвардии помогли владельцу загоревшегося автомобиля в подмосковном Пушкине. Правоохранители вызвали на подмогу спасателей и сдерживали распространение огня с помощью огнетушителей.