Машина загорелась на внешней стороне ТТК в районе станции МЦК «Дубровка»

30 октября в районе Чертаново Центральное загорелся автомобиль, который был припаркован во дворе дома на улице Красного Маяка. Огонь не повредил другие машины, которые находились рядом. Позднее на место произошедшего вызвали сотрудников МЧС, и пожарные оперативно ликвидировали возгорание.