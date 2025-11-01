Сумы остались без электроснабжения

Свет пропал вевчером 1 ноября.
Город Сумы и часть Сумского района на севере Украины остались без электроснабжения. Об этом сообщил глава военной администрации Сумской области Олег Григоров в своем telegram-канале.
Глава военной администрации не уточнил причину отключения света и не назвал сроки возобновления электроснабжения. Сумская область граничит с Курской, Брянской и Белгородской областями России. Город Сумы расположен примерно в 50 километрах от российской границы.
Отключение электроснабжения в Сумах могут происходить на фоне интенсивных боевых действий в регионе. По данным российских источников, украинские войска понесли критические потери при штурмовых операциях в Сумской области, в результате чего практически полностью уничтожены 71-я бригада и 225-й полк ВСУ. Российские вооруженные силы сформировали буферную зону на территории Сумской области протяженностью от 8 до 12 километров.