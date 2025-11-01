Бастрыкин потребовал доклад по делу о срыве строительства школы в Челябинске

Это уже не первый случай, когда челябинцы обращаются к руководству Следственного комитета России с жалобами на нарушение их прав. Ранее Бастрыкин ускорил расследование уголовного дела после обращения жительницы города, проживающей в аварийном доме 1940 года постройки, где наблюдались сырость, плесень и частичное обрушение конструкций. Множественные обращения граждан в различные органы власти не приводили к решению проблем, что вынудило их обратиться напрямую к федеральному руководству ведомства.