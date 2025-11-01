В поселке Ростовской области ремонт крыши частного дома закончился пожаром

В поселке Восход Ростовской области ремонт крыши частного дома закончился пожаром. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 31 октября. Предварительно, мужчина проводил работы с использованием газовой горелки, и в какой-то момент огонь попал на деревянные щепки. После этого вспыхнуло пламя.
Мужчина позвал соседей, вместе они пытались потушить возгорание до прибытия помощи. От МЧС на месте работали четыре человека, использовались две спецмашины. Площадь пожара составила 40 кв. метров.
По мнению дознавателя экстренной службы, причиной пожара послужило попадание огня на горючие материалы кровли при проведении огневых работ.
