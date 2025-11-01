Девочку похитили у спящей матери на вокзале, изнасиловали и обезглавили

Чудовищное по своей жестокости преступление произошло в Индии: маленькую девочку похитили прямо у спящей матери на вокзале в Джамшедпуре, после чего изнасиловали и обезглавили. Об этом кошмаре, попавшем на камеры наблюдения, пишет издание Daily Express.
На кадрах видно, как мужчина подходит к спящей на платформе вокзала женщине, хватает ее маленькую дочь и уходит. Когда мать проснулась и обнаружила пропажу, она немедленно обратилась в полицию.
Вскоре полиция обнаружила обезглавленное тело ребенка. Трое мужчин были арестованы, двое из них признались в содеянном. «Они сознались в изнасиловании, удушении и обезглавливании ребенка», — приводит издание слова представителя железнодорожной полиции. Голову девочки до сих пор не нашли, ее поиски продолжаются.
Издание отмечает, что это чудовищное преступление стало еще одним в череде жестоких сексуальных нападений, которые захлестнули Индию в последние годы и вызывают массовые протесты по всей стране.