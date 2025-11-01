Девочку похитили у спящей матери на вокзале, изнасиловали и обезглавили

Чудовищное по своей жестокости преступление произошло в Индии: маленькую девочку похитили прямо у спящей матери на вокзале в Джамшедпуре, после чего изнасиловали и обезглавили. Об этом кошмаре, попавшем на камеры наблюдения, пишет издание Daily Express.