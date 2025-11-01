Ричмонд
Минобороны сообщило о спуске на воду подводной лодки «Хабаровск»

На судостроительном предприятии АО «Производственное объединение “Севмаш” в городе Северодвинске прошла торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки “Хабаровск”. Мероприятие проходило под руководством главы Министерства обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба военного ведомства.

При спуске подлодки присутствовал Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.

«Сегодня для нас знаковое событие. Со стапеля прославленного “Севмаша” выводится тяжелый атомный ракетный крейсер “Хабаровск”, — сказал Андрей Белоусов на церемонии.

Глава российского военного ведомства отметил, что носитель подводного оружия и роботизированных средств обеспечит эффективное выполнение миссий по охране морских рубежей Российской Федерации и отстаиванию ее стратегических интересов в различных акваториях Мирового океана. Он поблагодарил специалистов, которые трудились над созданием подлодки, а также уточнил, что ей еще предстоит пройти испытания.

Министр обороны Российской Федерации также осуществил инспекцию судоремонтного центра «Звездочка», где ознакомился с процессом ремонтных работ и модернизации стратегических ракетных подводных крейсеров и многоцелевых атомных субмарин. После завершения посещения производственных площадок Андрей Белоусов организовал рабочее совещание. Обсуждались вопросы, касающиеся строительства, проведения ремонтных работ и модернизации подводного флота.

Помимо этого, в рамках рабочей командировки главе военного ведомства был продемонстрирован патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Его эксплуатацию начали в сентябре.

