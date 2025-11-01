Минобороны сообщило о спуске на воду подводной лодки «Хабаровск»

Глава российского военного ведомства отметил, что носитель подводного оружия и роботизированных средств обеспечит эффективное выполнение миссий по охране морских рубежей Российской Федерации и отстаиванию ее стратегических интересов в различных акваториях Мирового океана. Он поблагодарил специалистов, которые трудились над созданием подлодки, а также уточнил, что ей еще предстоит пройти испытания.