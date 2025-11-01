Появились кадры выпуска атомной подлодки «Хабаровск» в акваторию Северодвинска

Вывод подлодки «Хабаровск» является частью системной работы России по поддержанию боевой готовности национальных сил сдерживания, которую ведомство обороны активно развивает в условиях изменяющейся военно-стратегической обстановки. Это событие следует за недавним объявлением президента Владимира Путина об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, которая пролетела более 14 тысяч километров и не имеет аналогов в мире.