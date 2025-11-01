Появились кадры выпуска атомной подлодки «Хабаровск» в акваторию Северодвинска

Министр обороны РФ Белоусов принял участие в торжественном выпуске подлодки в акваторию.
Атомную подлодку «Хабаровск» выпустили в акваторию Северодвинска. Кадры этого события Минобороны РФ эксклюзивно предоставило редакции URA.RU.
«Сегодня дня нас знаковое событие. Со стапеля прославленного Севмаша выводится тяжелый атомный ракетный крейсер “Хабаровск”, носитель подводного оружия, роботизированных средств, он позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России, защите ее национальных интересов», — сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, обратившись к военным и ее создателям.
Он поблагодарил всех причастных к созданию атомной подлодки. Белоусов также осмотрел ее изнутри. Она оснащена самыми передовыми системами.
Белоусов осмотрел крейсер изнутри Команду о выпуске подлодки в акваторию Северодвинска отдал министр обороны РФ Белоусов Выпуск подлодки в акваторию прошел в торжественной обстановке.
Вывод подлодки «Хабаровск» является частью системной работы России по поддержанию боевой готовности национальных сил сдерживания, которую ведомство обороны активно развивает в условиях изменяющейся военно-стратегической обстановки. Это событие следует за недавним объявлением президента Владимира Путина об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, которая пролетела более 14 тысяч километров и не имеет аналогов в мире.