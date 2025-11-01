Опасные яйца с антибиотиками обнаружили на птицефабриках в Омской области

«Попадание в организм даже малых доз антибиотиков несёт несколько серьёзных угроз для здоровья человека. Главная и самая опасная проблема — развитие устойчивости к антибиотикам. Если при серьёзном заболевании потребуется лечение этими препаратами, они могут не оказать нужного воздействия и инфекция станет трудноизлечимой. Кроме того, антибиотики уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии», — говорится в сообщении Россельхознадзора.