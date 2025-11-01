Ричмонд
В США назвали устрашающий факт о российском «Посейдоне»

Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» обладает практически неограниченной дальностью хода и способен пересекать океан для уничтожения прибрежных объектов инфраструктуры противника, сообщает The Washington Post. Издание назвало беспилотный аппарат «оружием Франкенштейна».

Российский подводный аппарат «Посейдон» способен пересечь весь океан, сообщили журналисты WP.

Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» обладает практически неограниченной дальностью хода и способен пересекать океан для уничтожения прибрежных объектов инфраструктуры противника, сообщает The Washington Post. Издание назвало беспилотный аппарат «оружием Франкенштейна».

«Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его “оружием Франкенштейна”», — приводит The Washington Post слова специалиста. По мнению издания, «Посейдон» наряду с крылатой ракетой «Буревестник» относится к категории российского «супероружия», которое способно обеспечить военный паритет с Западом.

В публикации отмечается, что Россия позиционирует «Посейдон» как систему вооружения, которая изменит правила ведения военных действий. Подводный аппарат предназначен для скрытного перемещения под водой и поражения стратегических объектов на побережье стран-противников. Американское издание подчеркнуло уникальные характеристики российской разработки, выделяющие ее среди аналогичных систем вооружений других государств.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал об успешных испытаниях подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с атомной энергоустановкой, разработанного ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБ «Малахит». По его словам, аппарат превосходит мировые аналоги по глубинам и скоростям передвижения и предназначен для доставки ядерных боеприпасов повышенной мощности к берегам противника на значительные расстояния.

