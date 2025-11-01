В США назвали устрашающий факт о российском «Посейдоне»

Ранее президент России Владимир Путин сообщал об успешных испытаниях подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с атомной энергоустановкой, разработанного ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБ «Малахит». По его словам, аппарат превосходит мировые аналоги по глубинам и скоростям передвижения и предназначен для доставки ядерных боеприпасов повышенной мощности к берегам противника на значительные расстояния.