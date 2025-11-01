Россия выпустила подлодку, в США ее называли субмариной десятилетия: что известно о судне «Хабаровск»

Основная задача «Хабаровска» — носитель ракеты «Посейдон», которая всколыхнула мировое сообщество. «Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — заявил Андрей Белоусов. Благодаря «Хабаровску» Россия может решать все задачи по обеспечению безопасности морских границ страны. Также подлодка поможет защитить национальные интересы Родины в разных районах Мирового океана.